Дмитриев: США интересуются российскими редкоземельными металлами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил начало переговоров с американскими партнерами по совместным проектам в сфере редкоземельных металлов, сообщил «Известиям» глава фонда Кирилл Дмитриев.

Интерес со стороны компаний США уже сформирован, а новая встреча сторон запланирована на середину апреля в столице Саудовской Аравии, сказано в публикации.

Переговоры, возобновившиеся после длительного перерыва, вышли за рамки политической повестки. Стороны обсуждают конкретные механизмы сотрудничества в добыче и переработке стратегически важных ресурсов, используемых в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, — сказал Дмитриев в беседе с изданием.

Россия обладает вторыми в мире запасами редкоземельных металлов. США зависят от импорта этих ресурсов более чем на 80%. Предыдущие переговоры были заморожены в 2022 году.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать пробным камнем для восстановления деловых контактов между двумя странами на фоне сохраняющихся геополитических разногласий.