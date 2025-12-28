Дмитриев прокомментировал разговор Путина и Трампа

сегодня в 22:24

Дмитриев: у поджигателей войны паника после разговора Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа те силы, которые провоцируют эскалацию конфликта на Украине, пребывают в «полной панике», сообщает «Лента.ру».

Ранее Дмитриев призывал сторонников продолжения войны к покаянию, заявив, что в процессе урегулирования должны победить великие лидеры, честный диалог и миротворцы.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что часть советников Владимира Зеленского рекомендовала ему отказаться от встречи с Трампом, опасаясь повторения неудачных переговоров и недовольная предварительным звонком американского лидера российскому президенту.

Встреча Трампа и Зеленского проходит во Флориде.

