Дмитриев предложил поделиться санкциями с Урсулой фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщение о возможном запрете на въезд в США для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В своем посте на английском языке в социальной сети X он написал: «Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?».

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию госсекретаря США Марко Рубио, заявившего о намерении Госдепартамента запретить въезд на территорию страны «ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса».

«Если Госдепартаменту не хватает санкций, я могу поделиться с Урсулой моими, введенными Байденом. Почему бы не провести обмен санкциями?», — добавил Дмитриев.

Дмитриев находится под санкциями США, введенными в июне 2024 года, а ранее, в 2022 году, под ограничения попал и Российский фонд прямых инвестиций.

