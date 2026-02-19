Дмитриев опроверг сообщения о предложении США проектов для снятия санкций

Дмитриев: РФ не предлагала США проекты на 12 трлн долларов за отмену санкций

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ложью информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов.

По его словам, издание The Economist сделало публикацию, согласно которой Москва якобы готова обсуждать с Вашингтоном проекты в обмен на смягчение санкций.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на 12 трлн долларов „в обмен“ на снятие санкций. Это неверно», — отметил Дмитриев в своем канале в MAX.

Он также добавил, что снятие ограничений продиктовано интересами самих США, так как американский бизнес уже потерял более 300 млрд долларов из-за ухода с российского рынка.

