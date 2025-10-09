Дмитриев: мир зависит от способности России и США слышать друг друга
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир зависит от способности России и США слушать и понимать друг друга, а также совместно работать над решением глобальных проблем, сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал, комментируя подтверждение конгрессвумен Анной Паулиной Луной их встречи, запланированной на конец октября.
«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем», — отметил Дмитриев. Он добавил, что с нетерпением ждет конструктивного обсуждения.
Со своей стороны, член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна подчеркнула, что «нашим странам не нужно быть врагами» и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.
Ранее конгрессвумен уже заявляла о желании встретиться с Дмитриевым, отмечая необходимость активизации торгово-экономических связей между двумя странами.