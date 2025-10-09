Дмитриев: мир зависит от способности России и США слышать друг друга

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир зависит от способности России и США слушать и понимать друг друга, а также совместно работать над решением глобальных проблем, сообщает ТАСС .

Такое заявление он сделал, комментируя подтверждение конгрессвумен Анной Паулиной Луной их встречи, запланированной на конец октября.

«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем», — отметил Дмитриев. Он добавил, что с нетерпением ждет конструктивного обсуждения.

Со своей стороны, член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна подчеркнула, что «нашим странам не нужно быть врагами» и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.

Ранее конгрессвумен уже заявляла о желании встретиться с Дмитриевым, отмечая необходимость активизации торгово-экономических связей между двумя странами.