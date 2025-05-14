«Для второй жены!»: зал захохотал от загадки Путина премьеру Малайзии

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом рассказал ему об Андреевском зале Кремля и спросил визави, для кого могли сделать один из трех тронов, стоящих там. Малазийский премьер озвучил ответ, который российский лидер решил рассказать публично по итогам их переговоров. Видео из Кремля публикует RIA_Kremlinpool .

Путин сообщил Ибрагиму, что в Андреевском зале есть три трона, два из которых — для царя и его жены. В связи с этим президент поинтересовался у премьера, для кого, на его взгляд, стоит третий трон.

«Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: „Для второй жены!“ Премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Вот это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры», — рассказал Путин, после чего Ибрагим засмеялся вместе со всем залом.

Путин отметил, что «наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон».

Ибрагим, смеясь, обратил внимание, что у него есть только одна жена. Он также предположил, что такая загадка могла быть «тестом» от Путина.

«Три трона вы видите… Я сказал: „Ну, конечно, вот этот вот, справа, для жены, а вот с другой стороны — тоже для второй жены“. А я понял, что это для матери!» — добавил малазийский премьер.

В ответ Путин тоже сказал, что последний трон предназначался для мамы. После этого президент поблагодарил премьер-министра, и они обменялись рукопожатием.