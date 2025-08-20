«Для нас это люди»: Захарова прокомментировала карту Украины в Белом доме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление карты Украины, продемонстрированной во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, стало явным сигналом для тех западных деятелей, кто настаивал на военном разрешении конфликта между Москвой и Киевом.

По ее словам, эта карта постоянно находится в голове у Зеленского, а также лидеров стран Евросоюза и НАТО. Они бесконечно обсуждают эти карты, что-то показывают друг другу, отметила дипломат. Захарова добавила, что данная карта вряд ли предназначалась для российской аудитории, так как для России главное — это люди.

«Для нас это не карты, а люди; духовные и нематериальные ценности, а если и материальные — то те, которые были защищены жизнями предыдущих поколений. <…> Этот вот рисунок был мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство тех, кто несколько лет подряд, в отрыве от истории, географии и реальности, твердил про поле боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — подчеркнула представитель МИД России в эфире радио Sputnik.

Она предположила, что показ этой карты мог быть попыткой «встряхнуть» Зеленского, продемонстрировать ему и его союзникам масштаб потерь, понесенных за время конфликта.