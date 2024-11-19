Директор Института Африки РАН: Китай успешно работает на африканском направлении

Китай активно и успешно взаимодействует со странами африканского континента, однако и Россия может работать с этими государствами, так как Поднебесная не политизирует своих отношений, сообщила директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова на пресс-конференции.

«Китай достаточно успешно работает в Африке долгие годы. Кстати, он стал инвестировать в этот континент, когда решал проблемы своего развития. В этом плане Китай, конечно, является наиболее успешной страной, которая развивает отношения с африканским континентом. Если мы возьмем только торговый оборот только одной страны, то Китай тут абсолютный лидер. Это более 250 млрд долларов», — сказала Абрамова.

Абрамова отметила, что Китай еще активно вкладывается в развитие инфраструктурных проектов в Африке, дает много кредитов и строит много зданий. При этом Поднебесная сотрудничает с Африкой в технологической сфере и в образовании.

По словам директора Института Африки РАН, Россия может сотрудничать с Китаем на африканском континенте. Она объясняет это тем, что Поднебесная не политизировала свои отношения с другими странами, как это делает США.