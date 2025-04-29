Дипломатический инцидент: что стояло за удалением Макрона со встречи Трампа

На траурной церемонии прощания с папой римским Франциском в Ватикане произошел дипломатический инцидент: президент США Дональд Трамп, по данным The Sun, не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к его беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «Царьград».

Политолог Сергей Станкевич отметил, что речь шла о неформальной встрече, которая изначально даже не планировалась.

Ранее Зеленский заявлял, что не поедет в Ватикан. Однако Трамп, по словам эксперта, решил воспользоваться моментом и провел с украинским лидером короткий 15-минутный разговор.

На видео, опубликованном Белым домом, видно, что в зале изначально стояло три стула — для Трампа, Зеленского и Макрона. Однако в конечном итоге остались только два. Профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг утверждает, что Трамп прямо заявил Макрону: «Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь».

Сергей Станкевич объяснил, что Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер хотели действовать с Владимиром Зеленским как единый фронт. Французский лидер, по мнению эксперта, опасался, что Дональд Трамп разрушит этот союз и переманит Владимира Зеленского на свою сторону. Поэтому американский президент предпочел говорить с украинским лидером с глазу на глаз.

Политолог также заявил, что разговор мог касаться экономического соглашения, передающего часть украинской экономики под управление США. И именно по этой теме Трамп якобы сделал жесткое предупреждение Зеленскому.