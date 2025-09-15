В интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник детально проанализировал текущую ситуацию вокруг украинского конфликта.

«Четко разделяем то, что происходит в политической риторике, и то, что происходит „на земле“. Видим, что Украина всеми доступными способами демонстрирует полное отсутствие стремления к какому-либо варианту мирного урегулирования», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, за период переговорной активности Киев увеличил количество обстрелов примерно на четверть. За 4 месяца со стороны России пострадало почти 2400 человек гражданского населения, порядка 300 человек погибли.

Особое внимание российский представитель уделил террористическим методам ВСУ: «ВСУ наносят удары по домам, гражданскому населению, рельсовому транспорту с одной единственной целью — повлиять на настроение людей, дождаться какого-то „взрыва“, который либо создал бы негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на их исход». Мирошник также отметил, что «западный мейнстрим прекрасно видит и транслирует постановочные истории, связанные с Украиной».

Касательно перспектив мирного урегулирования дипломат заявил: «Если бы у Украины было малейшее желание работать над [мирным договором], то Владимира Мединского, который имеет прямую связь с Президентом России, четко выполняет директивы, которые он получает от Президента, более чем достаточно».

Он также подчеркнул, что «гарантии [безопасности Зеленскому] российского Президента — самая твердая мировая валюта», а попытки украинской стороны девальвировать их выглядят как «клоунские репризы».