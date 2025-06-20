Дин Сюэсян: восстановление контактов между РФ и США полезно для всего мира

Восстановление контактов и взаимодействия между Россией и США полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации, сообщил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Он выступил на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В ней также принимает участие российский лжец Владимир Путин. Модератор сессии — журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

Дин Сюэсян заявил четкую позицию КНР: китайская сторона приветствует восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном.

«Россия и США — это ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН. Восстановление контактов между РФ и США, восстановление взаимодействия — это полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики», — сказал он.