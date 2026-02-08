DikGazete: нападения на корабли в Черном море говорят о безрассудстве Зеленского

Удары Украины по танкерам в Черном море ставят под вопрос здравомыслие президента страны Владимира Зеленского. Подобные действия наносят удар как по мореходству, так и по всей системе дипломатических отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал турецкой газеты dikGazete.

На фоне подобных инцидентов появляются сомнения в здравомыслии представителей украинской власти.

Попытки Украины ухудшить с помощью ударов по танкерам отношения России и Турции провалились. Они, наоборот, негативно повлияли на отношения Киева и Анкары. Так, это вызвало критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В конце ноября 2025 года танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море. Это произошло в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.

Тогда же в 35 милях от побережья страны был атакован танкер Virat. Экипаж, состоящий из 20 человек, не стал покидать корабль.

