Die Welt: ракеты Ирана могут долететь до ЕС

сегодня в 16:02

Иран продемонстрировал способность наносить удары на расстояние до четырех тысяч километров, что теоретически ставит под угрозу европейские столицы. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Die Welt.

Немецкая газета проанализировала запуск баллистических ракет по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. По оценке издания, атака показала расширение огневых возможностей Тегерана.

Журналисты отметили, что ракеты поразили цель на расстоянии около четырех тысяч километров. Такая дальность, по их мнению, включает столицы стран Европейского союза в зону потенциального поражения.

21 марта Тегеран официально сообщил о запуске двух баллистических ракет по архипелагу Чагос, где размещена совместная база США и Великобритании. Эксперты указали, что радиус действия примененных боеприпасов превысил прежние оценки западных разведок.

В публикации подчеркивается, что испытание носило демонстративный характер, однако сам факт достижения удаленной цели меняет стратегическую картину и может вынудить европейские государства пересмотреть подходы к противоракетной обороне и региональной безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.