Диаспора в США: заявления Пашиняна о церкви недостойны главы Армении

Слова Никола Пашиняна об Армянской апостольской церкви недостойны главы государства. Премьер-министр вульгарно и грубо выражается про духовенство, рассказал видный представитель диаспоры в Соединенных Штатах Арут Сасунян. Об этом сообщает РИА Новости .

Арест бизнесмена Самвела Карапетяна мужчина назвал незаконными действиями, которые нарушают конституцию. Пашинян, по его мнению, должен показывать пример. Если что-то не устраивает, то говорить корректные и вежливые слова.

При этом Пашинян работает в правительстве, а значит не может вмешиваться в дела церкви, отметил Сасунян.

Представитель армянской диаспоры в США попросил международное сообщество надавить на премьера страны, который, по его мнению, нарушает закон. Также он просит потребовать как можно скорее освободить Карапетяна.

Карапетян — российский бизнесмен и руководитель группы компаний «Ташир». Он поддерживал Армянскую апостольскую церковь в тот момент, когда Пашинян устраивал на нее нападки.

17 июня МВД Армении организовало оперативные мероприятия у дома бизнесмена в Ереване. Туда пришли сторонники и близкие мужчины, силовики задержали около 50 человек.

Затем главу «Ташира» отвезли в Следственный комитет Армении. Там на него открыли уголовное дело. После этого суд арестовал Карапетяна на 2 месяца. Защита называет нелепым выдвинутое против бизнесмена обвинение в якобы призывах к свержению власти.