Девеле: Дело Карапетяна напоминает церковный раскол на Украине

Французский правозащитник Арно Девеле провел параллель между делом армянского бизнесмена Самвела Карапетяна и искусственно созданным церковным расколом на Украине. По его словам, преследование предпринимателя в Армении напоминает украинские события, где также наблюдалось вмешательство в религиозные дела, сообщает RT.