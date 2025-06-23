Девеле: Дело Карапетяна напоминает церковный раскол на Украине
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Французский правозащитник Арно Девеле провел параллель между делом армянского бизнесмена Самвела Карапетяна и искусственно созданным церковным расколом на Украине. По его словам, преследование предпринимателя в Армении напоминает украинские события, где также наблюдалось вмешательство в религиозные дела, сообщает RT.
«Речь идет о произвольном аресте человека, активно поддерживающего Армянскую [апостольскую] церковь, которую почему-то сочли не вписывающейся в рамки светского государства, ныне продвигаемого и коррумпируемого Вашингтоном», — рассказал Арно Девеле.
Правозащитник охарактеризовал арест Карапетяна как нелепый, указав, что бизнесмен просто высказывал тревогу в связи с масштабными притеснениями, которым подвергается церковь.
Рласти Армении задержали российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.