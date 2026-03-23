сегодня в 12:08

Депутата Госдумы Самокиша могут лишить работы из-за публикации о Чаке Норрисе

«Единая России» собирается рассмотреть инцидент с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем, который 20 марта начал обзывать соотечественников в своем Telegram-канале. В партии поведение парламентария считают неприемлемым, рассказал « Ведомостям » один из источников в ЕР.

Он отметил, что подобное поведение является нарушением устава. Инцидент может стать поводом для исключения Самокиша из политсилы и сложения мандата.

«Извинения в странной форме вызвали дополнительные негативные эмоции, поскольку если извинения искренние, то они так не выглядят», — добавил источник.

Инцидент точно рассмотрят. Однако то, какой именно вердикт вынесут, неизвестно, рассказал собеседник.

Самокиш 20 марта в своем Telegram-канале написал неоднозначный пост.

«Сдох (американский актер — ред.) Чак Норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — лайки (ставьте — ред.) под постом», — написал народный избранник.

В комментариях к публикации пользователи удивились заявлению депутата. Тот начал оскорблять их в ответ. Затем публикация была удалена. Журналистка Ксения Собчак рассказала, что редакция «Осторожно Media» отправила запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой и попросила оценить публикации, высказывания Самокиша.

Вечером 21 марта депутат Госдумы извинился перед россиянами. Однако он сказал, что приказ сделать это ему отдал первый зампред фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Актер Чак Норрис умер 19 марта. Ему было 86 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.