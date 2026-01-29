Депутат Журавлев считает, что Трампу не позволят атаковать Иран

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что полномасштабное наземное вторжение Соединенных Штатов под руководством американского лидера Дональда Трампа в Иран маловероятно, сообщает NEWS.ru .

По его словам, скорее всего, американская сторона ограничится лишь бомбардировками.

«Сомнительно, что Трамп осуществит наземную операцию в Иране. Он грозно повышает голос в публичных выступлениях, а в итоге удачной можно считать только атаку на Венесуэлу. И то, скорее всего, весьма значительную роль там сыграло предательство местной верхушки, окружавшей Николаса Мадуро. Не исключено, что США начнут очередные бомбардировки (Ирана — ред.). Не зря же они выдвинули поближе целый флот. Но на этом, подозреваю, все и закончится. Никто не даст Трампу санкции на наземное вторжение, а без него с Ираном точно разобраться не получится», — высказался парламентарий.

Он отметил, что теоретически Соединенные Штаты могут атаковать Иран, особенно если использовать наработки израильского МОССАД. Однако политическая элита Ирана демонстрирует большие единство и сплоченность, чем в Венесуэле, подкрепленные религиозными убеждениями, заключил Журавлев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.