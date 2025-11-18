Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нанесение ущерба железнодорожному сообщению между Польшей и Украиной играет на руку России, поскольку затрудняет поступление западной военной помощи для ВСУ, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам депутата, подобные действия, направленные на разрушение инфраструктуры, используемой европейскими странами для снабжения Киева оружием, следует проводить на регулярной основе. В таком случае, считает Журавлев, украинская армия не сможет долго сопротивляться.

Ранее в социальных сетях Мазовецкого воеводства появилась информация о повреждении железнодорожного пути на участке Демблин — Варшава, который ведет в направлении Украины. Повреждение было обнаружено машинистом поезда утром 16 ноября.

В момент инцидента в вагонах находились два пассажира и члены поездной бригады, никто не пострадал. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя случившееся, заявил о вероятности диверсии и сообщил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел страны для расследования произошедшего.

«Я давно об этом говорил: нужно уничтожать инфраструктуру доставки на Украину западного оружия. После такого ВСУ вряд ли продержатся дольше нескольких дней — потому что нуждаются в постоянной подпитке с Запада. Байки про собственное производство ракет или боеприпасов — для невзыскательной публики. Все цеха, что лишь появляются, очень быстро вычисляются и ликвидируются нашими войсками», — отметил Журавлев.

