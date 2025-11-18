Депутат Журавлев призвал оставить Украину без канала поставки вооружений ЕС
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нанесение ущерба железнодорожному сообщению между Польшей и Украиной играет на руку России, поскольку затрудняет поступление западной военной помощи для ВСУ, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам депутата, подобные действия, направленные на разрушение инфраструктуры, используемой европейскими странами для снабжения Киева оружием, следует проводить на регулярной основе. В таком случае, считает Журавлев, украинская армия не сможет долго сопротивляться.
Ранее в социальных сетях Мазовецкого воеводства появилась информация о повреждении железнодорожного пути на участке Демблин — Варшава, который ведет в направлении Украины. Повреждение было обнаружено машинистом поезда утром 16 ноября.
В момент инцидента в вагонах находились два пассажира и члены поездной бригады, никто не пострадал. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя случившееся, заявил о вероятности диверсии и сообщил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел страны для расследования произошедшего.
«Я давно об этом говорил: нужно уничтожать инфраструктуру доставки на Украину западного оружия. После такого ВСУ вряд ли продержатся дольше нескольких дней — потому что нуждаются в постоянной подпитке с Запада. Байки про собственное производство ракет или боеприпасов — для невзыскательной публики. Все цеха, что лишь появляются, очень быстро вычисляются и ликвидируются нашими войсками», — отметил Журавлев.
