Основными плюсами дистанционного электронного голосования являются удобство, свобода выбора места и времени голосования, доступность, экономия времени и оперативность самой процедуры, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от Пушкинского г. о. Михаил Ждан.

«Безусловно, среди избирателей есть и те, кто придерживается традиции очного участия в голосовании на своих избирательных участках», — сказал Ждан.

По его словам, опыт показывает, что многие жители приходят целыми семьями, чтобы сделать свой выбор. Главная задача избирательного процесса — создать комфортные условия для граждан и обеспечить прозрачность процедуры голосования.

«В Пушкинском округе пройдет голосование на довыборах 2 округам. Всего зарегистрировано 11 кандидатов: 6 в первом избирательном округе, 5 — в четвертом избирательном округе. Каждый кандидат имеет богатый опыт работы в муниципалитете и знает, на что ставить упор в его дальнейшем развитии», — рассказал депутат.

Ждан уточнил, что это волонтеры СВО, представители бизнеса, социальной и образовательной сфер. Процедура регистрации прошла на высоком уровне, с четким соблюдением всех регламентов работы.

6–8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в регионе будет 28 кампаний, из них 25 — основные выборы, 3 — дополнительные выборы. Проголосовать можно будет в том числе дистанционно (с помощью ДЭГ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.