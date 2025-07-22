Депутат Затулин обвинил Баку в двойной игре на фоне украинского конфликта

Резкое ухудшение отношений между Москвой и Баку привело к болезненному прозрению в российских политических кругах, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Как только Россия погрузилась в украинский кризис, Баку моментально пересмотрел свою политику, почувствовав безнаказанность, считает депутат.

По мнению Затулина, Азербайджан сознательно дестабилизирует ситуацию в Закавказье, опираясь на поддержку Турции — страны-члена НАТО.

Особую озабоченность в Москве вызывает координация действий Баку и Анкары, которая все чаще демонстрирует антироссийскую позицию. Турецкие советники фактически руководят азербайджанской армией, а их беспилотники используются против российских миротворцев, отметил парламентарий.

Ситуация осложняется тем, что Азербайджан продолжает поставки нефтепродуктов Украине через третьи страны.