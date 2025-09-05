Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что, по его мнению, многие европейские политики демонстрируют незнание ключевых исторических событий, включая историю Второй мировой войны, что, вероятно, является следствием недостаточно качественного образования, сообщает RT .

Он привел в пример высказывания одного из представителей Англии, который, по словам парламентария, описывал Ростовскую область, его родной регион, как место, «где одни степи, большие горы, мешающие деятельности ВСУ Украины».

Водолацкий также отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, судя по всему, опирается на учебники, искаженно представляющие роль прибалтийских стран в борьбе против фашизма в рядах Красной армии, что, по его мнению, не мешает ей сегодня поддерживать нацистские проявления на Украине.

«Сегодня западные политики делают все, чтобы ввести свое общество в заблуждение. Хотя внутри понимают, что врут, что обманывают своих граждан. Но они выполняют ту дорожную карту, которую им прописали англосаксы вне зависимости от своих внутренних убеждений. Они просто марионетки, которые стараются максимально угодить своим работодателям», — заключил депутат.