Заявление, опубликованное в Telegram, связано с обвинениями в адрес президента в отказе от мирных соглашений и возможной государственной измене. Дубинский ссылается на статью в журнале Time, в которой утверждается, что Зеленский изначально знал об отсутствии шансов на возврат территорий.

Он заявил, что действия президента квалифицируются как «госизмена» по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Дубинский уверен, что бездействие Зеленского, отказ от переговоров, поставило под угрозу жизнь граждан и привело к большим потерям. И за это президенту следует быть наказанным пожизненным заключением.

«И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашенного Калигулы», — добавил депутат.

Поддержку Дубинскому выразил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», который отметил, что конфликт мог быть разрешен весной 2022 года, если бы власти выбрали другой путь после стамбульских переговоров. Бывший британский премьер Борис Джонсон тогда предостерег Киев от подписания соглашений с Россией.