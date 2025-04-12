Депутат в СИЗО раскрыл «избирательную технологию» Зеленского

Находящийся под стражей по делу о госизмене нардеп Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский тайно готовится к выборам, несмотря на официальные заявления об их отмене.

«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — написал он в своём Telegram-канале.

По версии Дубинского, за стратегию кампании отвечают экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минцифры Михаил Федоров. Их задача — разработать «адаптированную к войне» избирательную технологию.

Также, по его словам, к процессу подключены политтехнологи Дмитрий Цареко и Виктор Березенко, которые якобы продвигают идею «разделения Украины на сорта и три части». Что скрывается за этой формулировкой, депутат не пояснил.

Ранее власти неоднократно заявляли, что выборы в условиях военного положения невозможны. Однако обвинения Дубинского вновь подогрели дискуссию о политических планах Зеленского.