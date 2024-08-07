Украинские подразделения в Курской области будут разбиты и выдворены с территории России, в этом нет никаких сомнений, сообщил РИАМО член Экспертного клуба «Дигория», депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное, председатель отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» района Отрадное Алексей Шильников.

Он напомнил, что ночью 6 августа военные формирования Украины напали на мирных граждан в Курской области. Группировка регулярной армии Украины совместно с иностранными наемниками общей численностью до 1000 человек, при поддержке не менее 200 единиц техники, авиации, сил ПВО и дронов перешли в наступление с целью захватить часть Суджанского района Курской области. Противник продвинулся на глубину от 15 до 25 км. Кроме основных сил действуют ДРГ, задача которых создать медийный шум и ощущение более глубокого проникновения противника на территорию РФ.

«Террористов встретили пограничники, спецназ, авиация и артиллерия Армии России. По скоплению техники отработали „Искандеры“ и „Грачи“. Продвижение противника было остановлено, но обстановка остаётся напряженной. За сутки боевики ВСУ потеряли до 315 человек и не менее 54 единиц техники, есть потери среди мирного населения, в том числе погибла бригада скорой помощи, спешившая на вызов. Врачи будут посмертно представлены к госнаградам», — сказал Шильников.

Поддержка будет оказана всем пострадавшим жителям Курской области. По словам Дениса Мантурова, на цели по поддержке жителей области направлено уже 1,8 млрд рублей.

«Враг будет разбит и выдворен с территории России, в этом нет никаких сомнений. Ситуацию на личном контроле держит президент России Владимир Путин», — резюмировал депутат.