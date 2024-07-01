Депутат Шевченко предрек майдан на Украине из-за требований по свету

Он раскритиковал заявление исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, предложившего домохозяйствам самим закупать оборудование на сумму до 3-4 тыс. долларов ради обеспечения электричеством. При этом он вспомнил, что украинцы в предыдущие годы якобы сильно не доплачивали за свет и как будто брали «деньги в банке», которые сегодня нужно заплатить за новую систему энергоснабжения.

«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада», — пояснил Шевченко.

Также он спросил, что произойдет с украинцами, которые не способны потратить столько денег на оборудование. Решения киевских властей, по словам депутата, противоречат законам рыночной экономики. При этом сама Украина живет только за деньги налогоплательщиков из других стран, так как сама перестала зарабатывать.