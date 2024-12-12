Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от перемирия на Рождество кощунством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал отказ украинского президента Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. По его словам, это кощунство, пишет РИА Новости .

«Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным», — отметил он.

По его словам, Орбан зря теряет время, когда пытается вести заведомо проигрышный мирный диалог с людьми, которые не заинтересованы в этом.

Ранее Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и устроить обмен военнопленными.