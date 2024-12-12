Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от перемирия на Рождество кощунством

Политика

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал отказ украинского президента Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. По его словам, это кощунство, пишет РИА Новости.

«Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным», — отметил он.

По его словам, Орбан зря теряет время, когда пытается вести заведомо проигрышный мирный диалог с людьми, которые не заинтересованы в этом.

Ранее Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и устроить обмен военнопленными.