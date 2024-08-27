Дистанционное электронное голосование, являясь продолжением эпохи цифровизации, обеспечивает удобство для избирателей, а также безопасность их данных, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

«Мы живем в эпоху цифровых технологий, когда большинство привычных занятий перешли в „цифру“ — запись к врачу и в спортивную секцию, подача заявления в школу, — этот список можно продолжать долго. И дистанционное электронное голосование — это продолжение эпохи цифровизации», — заявила парламентарий.

Она напомнила, что в этом году в Подмосковье выборы пройдут в 25 городских округах, еще в 3 муниципалитетах — довыборы. Жители изберут 580 депутатов, и выразить свое мнение они смогут дистанционно.

«ДЭГ обеспечивает удобство для избирателей. Теперь не нужно тратить время на поездку к избирательному участку. Можно проголосовать из любой точки страны, используя лишь свой смартфон или компьютер», — отметила Самединова.

По ее словам, ДЭГ является прозрачным и безопасным. Современные технологии позволяют обеспечить высокий уровень защиты данных. Каждый голос будет учтен и защищен от фальсификаций.

«Напомню, что заявления об участии в ДЭГ принимают на портале госуслуг с 22 июля по 2 сентября. После подачи заявки с 6 по 8 сентября можно будет сделать свой выбор на портале vybory.gov.ru, не посещая избирательный участок», — заключила депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет сделать свой выбор, не выходя из дома.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.