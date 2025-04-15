Депутат ГД: устраивать «междусобойчик в Киеве» в противовес параду Победы нелепо

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепой попыткой украинского президента Владимира Зеленского сместить фокус внимания с парада Победы в Москве на «бессмысленный междусобойчик в Киеве», сообщает Life.ru .

«Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо», — заявил Белик.

Парламентарий отметил, что никакие «лицемерные сборища» не могут встать в один ряд с парадом Победы.

Депутат напомнил, что излюбленный прием киевского режима — борьба с героическим прошлым и искажение исторической правды.