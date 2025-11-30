Депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля после отставки Ермака

По мнению находящегося в СИЗО нардепа Александра Дубинского, Владимир Зеленский утратил реальные рычаги управления после отставки главы своей администрации Андрея Ермака.

Дубинский охарактеризовал ситуацию на Банковой как критическую, заявив, что «дни Зеленского сочтены».

«Главная проблема Зеленского сейчас в том, что он больше ничем не управляет», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не смог защитить своего главного соратника от антикоррупционных органов, следовательно, и других не в силах защищать, отметил депутат.

По его словам, Зеленский — «призрак» на Банковой По его словам, неспособность гарантировать безопасность ключевых членов команды лишает президента основного инструмента сохранения власти.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил пожертвовать главой своего офиса Андреем Ермаком.

