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Депутат Рады заявил, что Зеленский исчезнет из политики через 120 дней

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале заявил, что до исчезновения Владимира Зеленского из политики осталось 120 дней,

«Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течение (максимум) 120 дней», — написал он.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к выборам главы страны. Предпринимаются действия, необходимые, чтобы вновь привести политика к власти.

По данным украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis, рейтинг Зеленского снижался весь 2024 год и упал до минимальных 15,9%.