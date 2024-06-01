Депутат Рады возмутился мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС на Украине
Украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, пишет ТАСС.
«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!» — написал он.
Он обратил внимание, что эти люди спасают жизни украинцев и тушат пожары. Однако в случае мобилизации кто-то должен выполнять эту работу без них.
«Их мобилизация-это бессмыслица», — резюмировал депутат.
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года и продлевают до сих пор. Также недавно был принят законопроект о ее усилении.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов