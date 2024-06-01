Депутат Рады возмутился мобилизации сотрудников Госслужбы по ЧС на Украине

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!» — написал он.

Он обратил внимание, что эти люди спасают жизни украинцев и тушат пожары. Однако в случае мобилизации кто-то должен выполнять эту работу без них.

«Их мобилизация-это бессмыслица», — резюмировал депутат.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года и продлевают до сих пор. Также недавно был принят законопроект о ее усилении.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов