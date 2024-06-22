Депутат Рады Безуглая: ВС РФ прорвались под Торецком в ДНР

Российские силы смогли прорвался в районе Торецка под Донецком благодаря преступной халатности украинского военного руководства, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Ее слова приводит РИА Новости .

«Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», — заявила она.

Она пояснила, что Содоль за сутки до прорыва перебросил в указанный район подразделение, которое уже пострадало от потерь и имеет низкую боеспособность. Также Безуглая обратила внимание на отсутствие подготовленных фортификационных сооружений у ВСУ.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?» — добавила депутат.

Торецк расположен между Горловкой и Константиновкой в Донецкой Народной Республике и находится под контролем ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил о занятии ВС РФ ряда высот на Торецком и Покровском направлениях, что дало им возможность проводить в районе оперативно-тактические мероприятия.