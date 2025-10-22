Депутат представил в Лондоне доказательства преступлений Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук в ходе судебного заседания в Лондоне представил доказательства преступлений, совершенных, по его словам, режимом Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

В своем Telegram-канале политик сообщил, что независимые международные эксперты в суде подтвердили факты коррупции, пыток и репрессий, ставших «нормой для нынешней власти».

«Это месть за мою работу, за мою правду, за нашу Церковь, за голос миллионов, которых они пытаются заставить молчать», — написал политик.

Дмитрук, находящийся в Великобритании с прошлого года и запросивший политическое убежище, обвинил киевские власти в организации масштабных преследований против верующих Украинской православной церкви и фабрикации уголовных дел. Все обвинения в свой адрес он назвал политическим преследованием за правозащитную деятельность.

Ранее Дмитрук неоднократно выступал против закона о запрете УПЦ, что стало одним из оснований для его конфликта с украинскими властями.