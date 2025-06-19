Депутат ответил на требование об особом статусе киргизов в России

Киргизия не может рассчитывать, что Россия предоставит ее приезжающим гражданам особый статус из-за участия республики в Великой Отечественной войне, поскольку тогда воевали все национальные субъекты СССР, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Депутат подчеркнул: не может такого, чтобы только для киргизов, казахов или армян представлялся отдельный статус в РФ, сообщает Lenta.ru .

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев призвал дать особый статус киргизам, приезжающим в Россию. Он объяснял это тем, что киргизский народ был с Россией в самое тяжелое время, в том числе помогал бороться с фашистами во времена ВОВ и «первым протянул руку» россиянам в начале СВО.

Депутат Калашников подчеркнул, что такой статус предполагает «особую конфигурацию того или иного сотрудничества». В качестве примера законодатель привел Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда тоже входит Киргизия.

«Есть, конечно, двусторонние соглашения, где это может быть оговорено, но я об этом не знаю, об особом статусе», — добавил он.

Парламентарий продолжил, что если, к примеру, Киргизия или Белоруссия законодательно сделают русский язык общенациональным, «то и мы идем навстречу в наших решениях и учитываем это в отличие, например, от тех стран, с которыми у нас тоже хорошие отношения, но у них нет этой оговорки».