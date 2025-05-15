Российский политик, депутат Государственной Думы Максим Иванов заявил, что на переговорах между делегациями России и Украины и Стамбуле 15 мая Киев, скорее всего, продемонстрирует свою недоговороспособность: это может стать главным итогом встречи, сообщает Инфо24 .

«Прибытие в Стамбул большого количества кукловодов киевского режима из Великобритании и Франции подтверждает несамостоятельность украинского руководства, поэтому я не думаю, что сегодняшние переговоры приведут к каким-то серьезным подвижкам», — сказал депутат.

По его словам, какого-то глобального прорыва ждать не приходится, Украина просто покажет США, что не способна на диалог.

В состав российской делегации, утвержденный накануне российским лидером Владимиром Путиным, вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Главой, как и в 2022 году, назначили помощника главы страны Владимира Мединского.