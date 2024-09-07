Депутат Мособлдумы осуществляет мониторинг УИКов в Мытищах

Субботний рабочий день начался для депутата Московской областной Думы Дениса Перепелицына с посещения 19-й школы и Дома культуры «Подмосковье» в городском округе Мытищи, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Целью посещения было проведение мониторинга и оценка работы избирательных участков. Депутат провел беседы с членами избирательной комиссии, наблюдателями и избирателями, а также изучил ход голосования.

В ходе мониторинга было выявлено, что процесс голосования проходит в соответствии с законом, а все необходимые условия обеспечены. Депутат также отметил работу членов избирательной комиссии и поблагодарил их за профессиональное отношение к выполнению своих обязанностей.

Денис Перепелицын напомнил жителям, что именно от выбора муниципальных депутатов зависит путь развития городского округа. Он подчеркнул важность участия граждан в выборах и принятии ответственных решений, которые будут способствовать процветанию и улучшению жизни горожан.

«Приглашаю всех неравнодушных граждан, заинтересованных в дальнейшем развитии и укреплении Мытищ прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!» — сказал Денис Перепелицын.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.