Депутат Мособлдумы: ДЭГ стало удобным способом реализации гражданских прав

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах стало для жителей Подмосковья очень удобным способом реализации гражданских прав, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от Сергиево-Посадского округа Олег Гаджиев.

«Уже несколько лет такой вид голосования активно применялся на выборах в Московской области и доказал свою надежность и эффективность», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что Московская область является одним из лидеров в применении цифровых технологий в разных сферах экономики и общественной жизни.

«Школьные онлайн-дневники, электронные медицинские карты, передача показаний счетчиков за услуги ЖКХ и оплата онлайн — все это сейчас для жителей нашего региона обычная часть их повседневной жизни», — добавил депутат.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно на сайте «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.