Депутат Мособлдумы: ДЭГ является удобным способом реализации гражданских прав

В каждом городском округе, где в сентябре этого года пройдут муниципальные выборы, будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Также, жители муниципалитетов смогут проголосовать лично, посетив избирательный участок.

«Московская область является одним из лидеров применения цифровых технологий в разных сферах экономики и общественной жизни. Школьные онлайн дневники, электронные медицинские карты, передача показаний счётчиков, онлайн оплата услугЖКХ — сейчас всё это для жителей нашего региона обычная часть повседневной жизни. Именно поэтому удобным и востребованным способом реализации своих гражданских прав в Подмосковье стало и дистанционное электронное голосование на выборах», — прокомментировал Гаджиев.

Он также отметил, что этот вид голосования уже несколько лет активно применяется на выборах в Московской области и доказывает свою надёжность и эффективность.

«Легитимные и открытые выборы привлекают к участию в них в качестве кандидатов все больше молодых и активных жителей Сергиево-Посадского городского округа. Сейчас конкуренция составляет более 3 кандидатов на место в Совете, а на некоторых одномандатных округах эта цифра достигает 5-6 человек», — подытожил депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев