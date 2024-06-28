Депутат Мособлдумы Барсуков выступил на 89-м заседании парламента

Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Владимир Барсуков выступил с докладом на 89-м заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Мособлдуме.

Доклад был по проекту закона Московской области №1509па «О внесении изменения в закон Московской области „О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Московской области, и муниципальных служащих муниципальных образований Московской области“».

«Проект закона был внесен губернатором Московской области (Андреем Воробьевым – ред.). Проектом предлагается внести изменение в закон Московской области №194/2011-ОЗ „О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Московской области, и муниципальных служащих муниципальных образований Московской области“ в части увеличения коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования Московской области — 3,2 (для г. о. с численностью от 50 тыс. чел.) и 2,9 (для г. о. с численностью до 50 тыс. чел.)», — сказал Барсуков.

Он отметил, что принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств бюджетов муниципальных образований Московской области в размере порядка 7,5 млн рублей ежегодно и не повлечет за собой увеличения расходов за счет средств бюджета Московской области.

Проект закона был одобрен и принят за основу и в целом.

Изменение границ Люберец

Барсуков выступил с содокладом по законопроекту Московской области «О внесении изменений в закон Московской области „О границе городского округа Люберцы“ и закон Московской области „Об организации местного самоуправления на территории Раменского муниципального района“».

«Проект закона внесен советом депутатов городского округа Люберцы Московской области. Проект закона разработан с целью внесения изменений в закон Московской области №56/2017-ОЗ „О границе городского округа Люберцы“ и закон Московской области №58/2019-ОЗ „Об организации местного самоуправления на территории Раменского муниципального района“ на основании решений совета депутатов Раменского городского округа от 30.05.2024 №8/1-СД и совета депутатов городского округа Люберцы от 31.05.2024 № 154/24», — сказал Барсуков.

В связи с изменением границ между этими муниципальными образованиями:

— в новой редакции излагаются статьи, предусматривающие перечень населенных пунктов, входящих в состав г. о. Люберцы и Раменского г. о. В границы г. о. Люберцы включаются 6 населенных пунктов — д. Островцы, с. Сельцо, с. Верхнее Мячково, д. Михнево, пос. Опытное Поле, пос. Всесоюзного электротехнического института им. Ленина — 17795 чел.;

— в новой редакции излагаются карты (схемы), описание границ, геодезические данные границ г. о. Люберцы и Раменского г. о.;

— изменяются площади территорий: городской округ Люберцы (стало — 15154 га; было — 12205 га); Раменский городской округ (стало — 136790 га; было — 139739 га).

На проект поступили замечания от Правового управления губернатора Московской области и Государственно-правового управления Московской областной думы. Замечания и предложения носят юридико-технический характер. Проект доработан с учетом этих замечаний, согласован с субъектом законодательной инициативы».

Проект закона был одобрен, принят за основу и в целом с возможностью внесения редакционных правок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.