Депутат Коркин назвал 2024 год результативным для «Единой России»

Депутат Мособлдумы Максим Коркин на XXIX съезде Московского областного регионального отделения «Единой России» заявил, что работа партии ориентирована на взаимодействие с жителями, помощь фронту и семьям бойцов СВО, передает корреспондент РИАМО.

«Стоит отметить большую работу по увеличению роли первичных отделений, укреплению партийной дисциплины, реализации партпроектов и усилению значимости местных общественных приемных. Все это очень позитивно влияет на взаимодействие с жителями. Поэтому можно уверенно сказать, что работа партии за 2024 год была результативной», — сказал Коркин.

Он добавил, что помощь фронту и семьям военнослужащих — важнейшая задача, которая перед партией поставлена обществом. Осуществлять ее стало возможно благодаря совместным усилиям местных администраций, отделений ЕР и волонтерских движений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поддержка и доверие избирателей позволяют подмосковным властям реализовывать на местах курс президента России Владимира Путина.

Он поблагодарил участников конференции за вовлеченность в работу, активную позицию, подчеркнув, что в большой системе добиться результата можно только сообща. По словам губернатора, важно, что единороссы понимают друг друга, придерживаются одной идеологии с главой государства и жителями Подмосковья.