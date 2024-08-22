Депутат Коханый: на место в совете депутатов Жуковского по 3 претендента

Процедура регистрации кандидатов в депутаты в городском округе Жуковский прошла в соответствии с установленными требованиями и в рабочем порядке, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от Раменского округа и Жуковского Игорь Коханый.

«На место в городской совет претендуют 3 кандидата. Среди них — представители различных политических партий, а также самовыдвиженцы. Это говорит о высоком интересе к выборам и о том, что граждане Жуковского готовы активно участвовать в формировании местной власти», — заявил Коханый.

Он подчеркнул, что кандидаты представляют самые разные профессиональные и социальные группы, что обеспечивает широкое представительство интересов жителей города.

«В Раменском регистрация прошла спокойно, зарегистрировано 77 человек. В среднем по 2 человека на место», — добавил парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет сделать свой выбор, не выходя из дома.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

6–8 сентября пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в Подмосковье будет 28 кампаний, из них 25 — основные выборы, 3 — дополнительные выборы.