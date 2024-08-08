Депутат: кандидаты на выборах в Щелкове доказали преданное отношение к делу

Все утвержденные кандидаты в совет депутатов г. о. Щелково неоднократно доказали свое преданное отношение к делу, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

6–8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в регионе будет 28 кампаний, из них 25 — основные выборы, 3 — дополнительные выборы. Проголосовать можно будет в том числе дистанционно (с помощью ДЭГ).

«Среди утвержденных кандидатов — работники социальной сферы, общественные деятели, предприниматели и, что особенно приятно, неравнодушная молодежь, которая заинтересована в формировании своего будущего. Все кандидаты неоднократно доказали свое преданное отношение к делу», — сказал Шапкин.

Он добавил, что среди кандидатов в совет депутатов городского округа Щелково — неравнодушные жители, которые регулярно ездят с гуманитарными миссиями в зону специальной военной операции.

«Эти люди трудятся в самых разных сферах Подмосковья, но главное — живут и работают в одном городе, посвящают время и энергию его развитию. На данный момент зарегистрировано более 100 кандидатов. Уже сейчас можно отметить, что это будут очень активные и конкурентные выборы», — заключил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.