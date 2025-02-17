По его словам, проведенные итальянским лидером аналогии между Россией и Третьим рейхом можно объяснить либо глубоким непониманием исторических обстоятельств, либо возможными связями с нацистским прошлым.

«Я думаю, что такие оскорбительные заявления могут иметь под собой две причины. Либо полное отсутствие чего-то в голове, либо то, что у него самого есть в окружении нацистское прошлое и люди, которые как бы причастны к этому», — заявил Чепа.

Депутат считает, что современные европейские лидеры, имеющие связи с такой идеологией, пытаются обвинить Москву в тех преступлениях, в которых сами участвуют.

Известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и некоторые другие политики имеют определенные связи, отметил парламентарий. По его словам, эти люди стараются перекладывать вину на других, включая Россию.

РФ же всегда противостояла нацизму и продолжает эту борьбу, невзирая на попытки западных политиков исказить историю, заключил Чепа.