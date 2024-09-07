Депутат Госдумы Пахомов проголосовал на выборах в Сергиевом Посаде

Свой выбор депутат сделал традиционно очно на избирательном участке № 2769 в школе № 14, в микрорайоне Семхоз.

Депутат не пропускает ни одних выборов и считает голосование ответственной гражданской позицией.

«Считаю, что местные выборы — не менее важны, чем региональные или федеральные. Определяем, как будет развиваться наш район в ближайшие 5 лет. Те, кто недооценивают роль муниципальных депутатов, не правы. Система власти состоит из двух составляющих — представительной и исполнительной, и обе они несут равную ответственность за происходящее вокруг. И полномочий у них достаточно, чтобы все решения власти были сбалансированными. Без противовеса баланса быть не может, об этом тоже забывать не следует. Жду и буду требовать, как избиратель, от нового депутатского состава работы именно в таком ключе. Конечно, все мы хорошо знаем, как управлять страной, как играть в футбол, как воспитывать детей и т.д и т. п. Это нормально. Но есть и те, кто по-настоящему ответственны конкретно за что-то в любой сфере, и они не имеют права просто эмоционально рассуждать „на тему“, они принимают ответственные решения. Такие люди нам очень нужны в депутатских рядах», — сказал Сергей Пахомов, депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним новый состав окружного Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа войдут 30 человек. Они избираются по смешанной избирательной системе сроком на 5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.