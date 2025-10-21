Депутат Госдумы объяснил причины отсутствия Илона Маска в России

Визит американского предпринимателя Илона Маска в Россию был бы «политически неверным» шагом, пока президент США Дональд Трамп нормализует связи Вашингтона с Москвой. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов, пишет Газета.ru .

По словам Свинцова, отец Илона Маска, безусловно, является видной публичной фигурой, и он с ним лично встречался в Москве на площадке форума «Россия будущего».

«Могу однозначно сказать, что он приезжает к нам, чтобы понять, как всего за 25 лет фактически из руин, в которые попала благодаря перестройке и развалу Советского Союза, Россия превратилась в процветающую страну с очень мотивированным и патриотичным населением. Его сын Илон Маск пока не может приезжать в Россию, потому что все прекрасно понимают: Маск и президент США Дональд Трамп — сегодня, наверное, два самых влиятельных человека в США. И, конечно, появление Илона Маска в России — очень серьезный политический шаг», — сказал Свинцов.

Свинцов считает, что до тех пор, пока взаимодействие российского лидера Владимира Путина и Трампа не будет налажено, визит Илона Маска в Россию не представляется возможным.

21 октября Эррол Грэм Маск, отец американского миллиардера и владельца SpaceX и Tesla, прибыл в Казань с целью ознакомления с местными IT-парками. Он также заявил, что его сын, возможно, посетит Россию в ближайшем будущем.

При этом известно, что Илон Маск уже много лет не поддерживает общение со своим отцом. Согласно статье, опубликованной в сентябре в New York Times, причиной разрыва отношений стали многочисленные обвинения в адрес 79-летнего Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми.

