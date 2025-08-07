Депутат Госдумы назвал предложение о заморозке конфликта неприемлемым для России

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не согласится на временную заморозку конфликта с Украиной, комментируя публикации польских СМИ о возможном перемирии, сообщает Газета.ru .

Польский портал Onet сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву передал предложение о перемирии между Россией и Украиной. Согласно публикации, Вашингтон предложил отложить признание территорий, перешедших под контроль России, на 49 или 99 лет и заключить перемирие, а не мирное соглашение. Также отмечалось, что в случае соглашения США готовы снять большинство санкций против Москвы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обсуждать подобные предложения не имеет смысла. Он сравнил их с попыткой оценить творчество Beatles по исполнению соседа без слуха. Журавлев подчеркнул, что Россия не примет временную заморозку конфликта, так как это даст противнику время на перегруппировку и усиление.

Депутат отметил, что переговоры по урегулированию должны вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами, поскольку именно Вашингтон способен принципиально решить вопросы, волнующие российскую сторону.

6 августа Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, однако детали переговоров официально не раскрывались. 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что следующая неделя рассматривается как возможный срок встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Дональд Трамп допускал возможность переговоров и обмена территориями между Россией и Украиной.