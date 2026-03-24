Депутат Рады сообщил о давлении из-за голосования по закону для МВФ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о наращивании присутствия полиции и военных в правительственном квартале Киева и связал это с возможным давлением на парламентариев, сообщает «Царьград» .

Он рассказал, что в правительственный квартал Киева стягивают силовиков. По его словам, в среду могла готовиться провокация против нескольких депутатов из-за их позиции при голосовании.

Депутат утверждает, что давление связано с рассмотрением законопроекта, который открывает путь к финансированию со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Без его принятия Украина, по данным источников, может уже в апреле остаться без внешней помощи.

На фоне этих событий Telegram-канал «Резидент» сообщил о снижении уровня доверия к Владимиру Зеленскому. Если ранее показатель достигал 61%, то сейчас, по оценкам, он составляет около 29%.

В публикации также отмечается, что обещания мира, борьбы с коррупцией и экономического роста сменились затяжным конфликтом, падением уровня жизни и политическим кризисом, из-за которого Рада не принимает ключевые решения, важные для международных партнеров.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.