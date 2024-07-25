Депутат Ефимов: ДЭГ — это экономия времени и открытость выборов

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это экономия времени и открытость выборов, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от городского округа Реутов Тарас Ефимов.

«ДЭГ — это экономия. В Московской области порядка 6 млн избирателей. Это столько же бумажных защищенных бюллетеней, доставка, оборудование, трехдневная работа комиссий — все это значительные средства бюджета», — сказал Ефимов.

Кроме того, по его словам, на дни голосования комиссии занимают помещения школ, детских садов, Домов культуры.

«И еще одно — открытость выборов. Электронный голос защищен. К тому же весенние президентские выборы показали, что наши специалисты умеют отражать кибератаки», — отметил парламентарий.

Ефимов также напомнил, что в ходе предстоящих выборов в Реутове будет избран Совет депутатов. Сейчас проходит процедура регистрации кандидатов.

«В дни голосования я буду проверять избирательные участки, следить за ходом голосования, чтобы все необходимые процедуры были соблюдены, а выборы в городе прошли открыто и честно», — рассказал он.

В Единый день голосования, 6, 7 и 8 сентября, пройдут основные выборы в 25 городских округах Подмосковья. Кроме этого, довыборы проведут в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.