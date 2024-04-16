Депутат Дубинский: Украина переживает один из сложнейших периодов

Украина сегодня переживает один из сложнейших периодов за все время своего существования, так как ее народ потерял «справедливость во всем», заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости .

Он отметил, что власти страны, Европы и НАТО к лету подорвали веру людей в «идею сопротивления» и справедливость.

«С точки зрения гражданина справедливость сегодня утеряна во всем. Мобилизация — не справедлива. ...Закрытые границы — не справедливо. Коррупция власти — чудовищно несправедливо», — написал Дубинский.

Также депутат добавил, что в таких условиях у людей, которые не являются «бенефициарами войны», пропадает «мотивация быть в такой системе» и защищать ее. При этом контроль над системой, по мнению Дубинского, пытаются удержать «закручиванием гаек», а не обеспечением справедливости.