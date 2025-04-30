Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский боится парада на 9 Мая в Москве и хочет, чтобы он не состоялся, сообщает aif.ru .

«Зеленский хочет сорвать парад в Москве, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник… Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину. Но я думаю, что заявления (ред. — Зеленского), попытки шантажировать, запугать ни к чему не приведут», — отметил парламентарий.

Он акцентировал внимание на том, что проведение парада послужит доказательством того, что никакой изоляции России в мире нет, развеяв этот устоявшийся миф.

По его словам, очевидно, что разговоры об изоляции России лишены оснований. Многих политических деятелей раздражает, когда озвучиваются факты, раскрывающие истинные корни украинского кризиса и называющие его подлинных инициаторов, добавил Чепа.

Свое желание присутствовать на параде в честь 80-й годовщины Победы в ВОВ выразили руководители 19 стран. Помимо лидеров государств СНГ, в российской столице ожидают прибытия президентов Бразилии, Венесуэлы и Вьетнама, а также глав Кубы и Сербии. Также подтверждено участие в параде 9 Мая в Москве председателя КНР и премьер-министра Словакии.